Dolmabahçe Bomonti tünelinde otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

İstanbul'un Şişli'de bulunan Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, önünde seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada motosikletli ağır yaralandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Şişli'de bulunan Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EJC 320 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan M.B.U., direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen 34 NYR 577 plakalı Ş.T. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tünelde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, araçta ve motosiklette hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL