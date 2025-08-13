İstanbul'da Motokurye Kaza Yaptı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde motokurye, yol kenarındaki koruma bariyerlerini yıktı, inşaat alanına daldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde gerçekleşti. Bir motosikletli kurye kırmızı ışıkta yavaşladıktan sonra, ışığın yeşile dönmesiyle tekrar hareketlendi. Bu sırada gidon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki inşaat alanının koruma bariyerlerini yıkarak alanın içine girdi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kuryenin bariyerleri aşarak inşaat sahasına düştüğü, olayın ardından çevredeki vatandaşların hızla koşup ilk müdahaleyi yaptığı görülüyor. - İSTANBUL