İstanbul'da Mossad Ajanları Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına çalışan, Filistin uyruklu aktivistlere yönelik fiziki takip yaparak İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan kişiler hakkında bilgi toplayan 2 ajan daha yakalandı. - İSTANBUL