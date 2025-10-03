İstanbul'da Mossad Ajanları Yakalandı
MİT ve emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda, Mossad adına çalışan iki Filistin uyruklu ajan tutuklandı. Ajanların Türkiye'de bulunan hedefler hakkında bilgi topladığı belirlendi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına çalışan, Filistin uyruklu aktivistlere yönelik fiziki takip yaparak İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan kişiler hakkında bilgi toplayan 2 ajan daha yakalandı. - İSTANBUL
