İstanbul'da Minibüse Çarpan Hafriyat Kamyonu Devrildi: 1 Yaralı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde minibüse çarpan hafriyat kamyonu yol kenarına devrildi. Kazada minibüste bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan ana yola çıkan A.E. kontrolündeki 34 EBU 696 plakalı minibüse, yoldan gelen E.Ç. kontrolündeki 34 GIJ 396 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kazanın ardından taş yüklü kamyon savrularak yol kenarına devrilirken, minibüste bulunan Haydar E. adlı yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyon nedeniyle trafiğe kapanan yol, jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda kısmi olarak açıldı. - İSTANBUL