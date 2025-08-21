İstanbul'da Minibüs Yayalara Çarptı: 6 Yaralı

İstanbul Başakşehir'de virajı alamayan bir minibüs sürücüsü, site girişinde aralarında devlet korumasındaki çocukların da bulunduğu 6 yayaya çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Emir Sultan Sokak üzerinde bulunan TOKİ 19. Bölge 1. Kısım konutları önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan K. (21) yönetimindeki 34 SZ 7343 plakalı minibüs, seyir halindeyken virajı alamayarak site girişinde bulunan yayalara çarptı. Çarpma sonucu aralarında devlet koruması altındaki çocukların da bulunduğu S.T. (13), Z.K. (15), D. Y. (11), M. B.(11), S. Ş. (12) ve N.D. (38) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci açık olan yaralıları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası sürücü Rıdvan K., polis ekiplerince yapılan alkol ölçümünün ardından gözaltına alınarak Kayaşehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Öte yandan, kazada yaralanan çocukların devlet koruması altında oldukları ve sosyal yaşama adaptasyon süreci ile ilgili yurtta değil de konutta yaşamlarını sürdürdükleri, kazanın ise yaşadıkları siteye girecekleri esnada gerçekleştiği öğrenildi. - İSTANBUL