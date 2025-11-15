Haberler

İstanbul'da Midye Zehirlenmesi: Bir Aile Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, Ortaköy'de yedikleri midye ve kokoreç sonrası rahatsızlandı. Ailenin anne bireyi hayatını kaybetti, diğer 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, Ortaköy'de yedikleri midye ve kokoreç sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayın yaşandığı otelde incelemelerini sürdürüyor.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan aile, Ortaköy'de yedikleri midye sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetmişti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı otelde incelemelerini sürdürüyor. - İSTANBUL

Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
