İstanbul'da metronun çarptığı üniversite öğrencisi Samsun'da toprağa verildi
Güncelleme:
22 yaşındaki üniversite öğrencisi Berkay Uyar, İstanbul'daki bir metro kazasında hayatını kaybettikten sonra memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla defnedildi. Cenaze törenine ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul'da metro kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Berkay Uyar, memleketi Samsun'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Berkay Uyar, önceki akşam İstanbul'un Kadıköy ilçesi Kozyatağı mevkiinde metro çarpması sonucu ağır yaralandı. Uyar, kaldırıldığı Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Berkay Uyar'ın babası Önder Uyar'ın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Kan Alma Birimi'nde, annesi Mihriban Uyar'ın ise aynı hastanenin Acil Laboratuvarı'nda görev yaptığı öğrenildi.

Berkay Uyar için Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki Kadıköy Camii'nde bugün ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Uyar'ın cenazesi, Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Uyar ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

