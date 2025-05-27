İstanbul'da Kurye Kılığındaki Hırsızlar 4 Bina Girişinde Diyafon Çaldı

İstanbul Eyüpsultan'da kurye kılığında motosikletli 2 kişi tarafından, 4 farklı bina girişinde görüntülü diyafon hırsızlığı meydana geldi. Aynı günde gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Eyüpsultan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çırçır Mahallesi ve Karadolap Mahallesinde motosikletli kurye kılığında 2 kişi apartmanların girişinde bulunan görüntülü diyafonları gözlerine kestirdi. Motosiklet ile apartman önüne gelen şüphelilerden birisi etrafı gözetlerken diğeri ise apartman girişindeki görüntülü diyafonu söktü.

Hırsızlık anları kamerada

Eyüpsultan'da dün sabah saatlerinde 2 mahallede gün içerisinde 4 farkı apartmandan saniyeler içerisinde görüntülü diyafon çalan şüphelilerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile gelen şahısların kurye kılığında gelerek saniyeler içerisinde görüntülü diyafonu sökerek uzaklaştıkları görülüyor. - İSTANBUL