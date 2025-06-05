İstanbul'da Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu Başladı

İstanbul trafiğinde Kurban Bayramı yoğunluğu yer yer başladı. Yola çıkan tatilciler Mahmutbey gişelerde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

İstanbullular bayram öncesi memleketlerine ya da tatil yörelerine gitmek üzere yola çıkmaya başladı. Trakya'ya giden vatandaşlar Mahmutbey gişelerde yoğunluk oluşturdu. Edirne istikametine oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Trafiğin ilerleyen saatlerde artması bekleniyor. - İSTANBUL