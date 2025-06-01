İstanbul'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

İstanbul'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimleri artırdı. Havadan helikopter desteği ile gerçekleştirilen denetimler, ana arterlerde yoğunlaşan trafiği hedef aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul genelinde trafik denetimlerini artırdı. Havadan helikopter destekli denetimler, özellikle ana arterlerde trafiğin yoğunlaştığı noktalarda gerçekleştirildi.

İstanbul'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini artırdı. Trafik güvenliği amacıyla yapılan denetimlere helikopter de havadan destek verdi. Helikopter ile Mahmutbey gişelerden başlayan denetimde TEM Otoyolu üzerinden Çamlıca gişelere kadar trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek, kara ekiplerine bildirildi. Kurallara uymayan sürücüler, karayolundaki ekipler tarafından durdurularak ceza uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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