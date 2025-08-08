İstanbul'da Küçük Çocuğa Araç Çarptı, Sürücü Olay Yerinden Uzaklaştı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan küçük bir çocuk, seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, sürücünün olayın ardından çocuğa müdahale etmeden bölgeden uzaklaşması tepki topladı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde saat 13.53'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Kılınç isimli küçük çocuk, seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu yere savrularak yaralandı. Araçta bekleyen sürücü bir süre sonra olay yerinden uzaklaşırken, kazayı gören çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan küçük Hakan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunda çeşitli yerlerde sıyrık ve morluklar oluştuğu öğrenildi.

Olay anı ise sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğa çarpan sürücünün bir süre beklediği ardından araçtan inmeden olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Çocuğun annesi Gülpınar Kılınç, "Çocuğum oyun oynuyordu, biz de eşimle birlikte balkonda oturuyorduk. Aracın hızla geldiğini fark ettik. Çocuğum da telaş yapıp yolun karşısına geçerken araç çarptı. Ancak sürücü çocuğa çarpmasına rağmen aracından inmeye bile tenezzül etmedi. Gözün kör diyelim, çarptın. Peki kulakların da mı duymuyor? Bu nasıl bir vicdan? Biz dışarıda bir köpek havladığında bile 'bir şey mi oldu?' diye inip bakıyoruz. Sen bu çocuğun sesini duymayacak kadar vicdanını nasıl kaybettin. Şu an çocuğumun sağlık durumu iyi ama psikolojik durumu çok kötü. Bakkala dondurma almaya bile gönderemiyoruz. Ben yetkililerin bu konuda gerekli adımları atacağına inanıyorum. Buradan onların vicdanına sesleniyorum. Bir özür almayı bile hak etmedik mi?" dedi. - İSTANBUL