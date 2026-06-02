İstanbul'da korsan taşımacılık yapan sürücü ve yolcular polis denetimine takıldı

İstanbul'da 2025 ve 2026 yılında yapılan denetimlerde korsan taşımacılık yapan 18 bin 85 sürücü hakkında işlem yapılırken, araçları trafikten men edildi. Ayrıca usulsüz taşımacılık hizmeti alan 18 bin 529 yolcuya da ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik il genelinde çeşitli çalışmalar yaptı. 2025 yılı içerisinde yapılan denetimlerde; mevzuata aykırı şekilde yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen 11 bin 677 sürücü hakkında işlem yapılırken, araçları trafikten men edildi. Ayrıca mevzuata aykırı taşımacılık hizmeti alan 11 bin 962 yolcu hakkında ise işlem yapıldığı öğrenildi.

31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla yapılan denetimlerde ise korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 6 bin 408 sürücü hakkında işlem yapıldığı araçlarının ise trafikten men edildiği kaydedildi. Usulsüz taşımacılık hizmeti alan 6 bin 567 yolcu hakkında işlem gerçekleştirildiği ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
