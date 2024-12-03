İstanbul'da metrobüs durağında adeta can pazarı yaşandı.

METROBÜSTEN DÜŞTÜ

İçinde yolcuların bulunduğu metrobüsün kapısı Saadetdere durağına geldiğinde yerinden çıktı. Araç içerisinde kapıya yaslanan bir yolcu seyir halindeki metrobüsten yola düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.