Seyir halindeki metrobüsten yola düştü
İstanbul'da bir metrobüsün kapısı seyir halindeyken yerinden fırladı. Bu sırada açılan kapıya yaslanan yolcu, yola düşerek yaralandı.
İstanbul'da metrobüs durağında adeta can pazarı yaşandı.
METROBÜSTEN DÜŞTÜ
İçinde yolcuların bulunduğu metrobüsün kapısı Saadetdere durağına geldiğinde yerinden çıktı. Araç içerisinde kapıya yaslanan bir yolcu seyir halindeki metrobüsten yola düştü.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.