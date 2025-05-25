İstanbul'da Köpek Tartışması Kavgaya Dönüştü

İstanbul'da Köpek Tartışması Kavgaya Dönüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta, serbest dolaşan bir köpeğin misafirlere saldırması üzerine başlayan tartışma, tarafların ailelerinin de katıldığı bir kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis kavgayı yatıştırmaya çalıştı.

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre bir şahsın sokakta serbest dolaştırdığı köpek o esnada şahsın komşusunun evine gelen misafirlere saldırdı. Şahıs, kendisini uyaran komşularına inat köpeğini apartmanın girişine bağlayınca tartışma kavgaya döndü. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1045'inci sokakta yaşandı. İddiaya göre, köpeğini sokakta serbest bir şekilde dolaştıran bir şahıs ile köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ettiği komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine şahıs, iddiaya göre komşularına inat, köpeğini apartman girişine bağladı. Bunun üzerine tartışma kavgaya dönünce tarafların aileleri de olaya dahil oldu. Birbirine giren aileler sokağı adeta savaş alanına çevirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kavgayı yatıştırmakta güçlük yaşarken yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, onlarca kişinin birbirine saldırdığı, bazı şahısların sopalarla kavgaya dahil olduğu anlar yer aldı. Öte yandan polis, olaya karışan tarafları gözaltına alırken, çevik kuvvet polisinin sokakta sabaha kadar önlem aldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Akgül'ün yeni mesleği duyanları şaşırtıyor

Bir dönemin aranan ismiydi! Yeni mesleği şaşırttı
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş

Kamyonetteki vahşeti itiraf etti! Baba ile oğlunu bu yüzden öldürmüş
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

Yeşilçam oyuncusunun ölümüne tanık oldu! Cinayet anını tek tek anlattı
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Daha maç başlamadan olay! Vanspor'a konaklayacak otel verilmedi

Daha maç başlamadan olay! 2. Lig ekibine konaklayacak otel verilmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.