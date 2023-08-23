İstanbul'da kocası tarafından öldürülen Meryem Çap son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kocası tarafından öldürülen Meryem Çap, bugün Bayrampaşa Vatan Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Tartışma sonucu silahla vurulan genç kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.