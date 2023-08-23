İstanbul'da kocası tarafından öldürülen Meryem Çap son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kocası tarafından öldürülen Meryem Çap, bugün Bayrampaşa Vatan Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Tartışma sonucu silahla vurulan genç kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kocası tarafından öldürülen Meryem Çap son yolculuğuna uğurlandı.
Kartaltepe Mahallesi'nde dün akşam 22.00 sıralarında Meryem Çap (35) evinde tartıştığı kocası tarafından 11 yaşındaki çocuğunun gözü önünde silahla vurularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine genç kadın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Meryem Çap'ın bugün Bayrampaşa Vatan Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Annesi Nuray Arslan, babası Ağcabal Arslan ve kardeşi Emre Arslan cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Acılı anne Nuray Arslan ayakta durmakta güçlük çekti. Genç kadın, Sultangazi Cebeci Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL