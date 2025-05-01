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İstanbul'da Kız Yurdunda Elektrik Arızası Nedeniyle Yangın Çıktı

İstanbul'da Kız Yurdunda Elektrik Arızası Nedeniyle Yangın Çıktı
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Avcılar'da bir özel kız yurdunda elektrik panosundaki arıza nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Öğrenciler tahliye edilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

İstanbul Avcılar'da bulunan özel bir kız yurdunda, elektrik panosunda yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. 4 katlı binadaki öğrenciler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Avcılar Üniversite Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında 4 katlı özel bir kız yurdunda yangın çıktı. Elektrik panosunda yaşanan arıza nedeniyle başladığı belirtilen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tedbiren yurtta kalan öğrenciler tahliye edilirken, herhangi bir yaralanma veya zehirlenme olmadığı öğrenildi. Kısa süreli panik yaşanan yurtta ise elektrik idaresine bağlı ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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