Kiracı savaşları bitmiyor! Ailecek kapıya dayandılar

İstanbul Eyüpsultan'da kiracı ve ev sahibi arasında 'evden çık' kavgası yaşandı. Ev sahibi, eşi ve oğlu kiracı kadının evine dayanıp evden çıkması için baskısı yaptılar. Tükürüklerin havada uçuştuğu tehditlerin savrulduğu kavgada, ev sahibinin oğlunun kiracı kadına vurduğu görülürken aile bireylerinin de hakaret ettiği kaydedildi.

Eyüpsultan'da meydana gelen olayda kiracının evden çıkmasını isteyen ev sahibi ailesiyle birlikte kapıya dayandı. Karşı komşusu aynı zamanda da kiracısı olan kadına hakaret ederek tükürdüler. Saldırma anları kiracının cep telefonuna yansıdı. Ev sahibiyle kiracı arasında çıkan kapı önü kavgasında kiracının "hadi çıkar bakalım çıkarabiliyorsan" ifadeleri duyulurken ev sahibinin oğlu, kiracıya vurmaya çalıştı. Ev sahibinin eşinin tükürdüğü oğlunun da saldırdığı kavganın sonu karakolda bitti.