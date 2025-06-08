İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Çökmeye Neden Oldu

İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Çökmeye Neden Oldu
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İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada dün gece kendiliğinden çökme meydana geldi. Yıkım sırasında bitişiğindeki apartmanda bir dairenin duvarı da kazayla yıkıldı ancak yaralanan olmadı.

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada dün gece saatlerinde kendiliğinden çökme meydana geldi. Bugün ise risk oluşturan binanın yıkımı esnasında bitişiğinde bulunan apartmandaki bir dairenin duvarı yıkıldı.

Olay, öğle saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Düz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada dün gece saatlerinde kendiliğinden çökme meydana gelmişti. Risk oluşturan binanın bugün yıkımına başlanırken, iddiaya göre çalışmalar sırasında bitişik apartmandaki bir dairenin de duvarı kazayla yıkıldı. Yıkım çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yıkım esnasında sokakta güvenlik tedbirleri alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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