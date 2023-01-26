İstanbul'da kedileri darbeden şahsın bir kadını taciz ettiği görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın girişinde bekleyen kediyi tekme ve yumruklarla darbettiği görüntüler ortaya çıkan şahsın, daha önce de kendisini bu konuda uyaran bir kadını taciz ettiği video ortaya çıktı. İnternete düşen görüntülerde kedi düşmanı şahsın, kendisine uyarılarda bulunan kadına cinsel organını gösterdiği anlar yer aldı.

Küçükçekmece'de 2019 yılında bir sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu'nun aynı sitede kediye uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Binanın dış kapısından içeri giren Aytuğ Koyuncu girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darbettikten sonra binanın dış kapısını araladı. Kedi kapı arasından kaçtı.

KADINI TACİZ ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan şiddet görüntüleri Türkiye'de büyük infial yaratırken Koyuncu'nun yeni bir videosu daha ortaya çıktı. İnternete düşen bir videoda, kedi düşmanı şahsın kendisini uyaran bir kadına cinsel organını gösterdiği görüntüler yer aldı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Çevredeki kedileri zehirleyen ve şiddet uygulayan kişinin 2019 yılında kedileri zehirlediği için gözaltına alındığı da ortaya çıkmıştı. Öte yandan Koyuncu, 2019 yılında da şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti. Bir sitede kedilere baktığı için Sevgi Yılmaz'ın, Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin şikâyette bulunulmuştu. Koyuncu şikâyet üzerine gözaltına alınmıştı. Açılan davada mahkeme, sanığa "Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezası verirken, "Silahla tehdit" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.