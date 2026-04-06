İstanbul'da 3 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Çiftlikci'den acı haber

İstanbul'da 3 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Çiftlikci'den acı haber
İstanbul'da 3 gündür kayıp olan Mehmet Çiftlikci'nin cesedi, şoför olarak çalıştığı aracında bulunarak, yakınlarını yasa boğdu. Oğul Sefa Çiftlikci, acı haberi alarak gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul'da 3 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Çiftlikci çalıştığı aracında ölü bulundu. Babasının acı haberiyle yıkılan Sefa Çiftlikci gözyaşlarına boğularak, "Babası da aynı. Arabasının yanında kalp krizi geçirdi. Onu da ben buldum" diyerek feryat etti.

İstanbul'da 3 gündür polis ekiplerince kayıp olarak aranan Mehmet Çiftlikci'den acı haber geldi. Çiftlikci'nin şoför olarak çalıştığı aracı Beyoğlu'nda yol kenarında park halinde bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Çiftlikci'nin aracının şoför koltuğunda olduğu ve öldüğü belirlendi. Babasının acı haberini alarak olay yerine gelen Sefa Çiftlikci ise gözyaşlarına boğuldu. Adeta yıkılan Sefa Çiftlikci'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. Sefa Çiftlikci, "Babası da aynı. Arabasının yanında kalp krizi geçirdi. Onu da ben buldum" diyerek feryat etti. Mehmet Çiftlikci'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin arından hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
