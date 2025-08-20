İstanbul'da Kaybolan Nurettin Toraman için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul Karaburun Sahili'nde fotoğraf çekmek isterken dalgaların arasında kaybolan Nurettin Toraman'ı arama çalışmaları 5'inci gününde de devam ediyor. Dalgıç ekiplerinin denizde sürdürdüğü arama çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay, 15 Ağustos günü Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana gelmişti. Arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra deniz kıyısına yaklaşan Nurettin Toraman, kıyıda fotoğraf çekmeye başlamıştı. Bir anda dalgalara kapılan Toraman, açık denize sürüklenerek gözden kaybolmuştu. Kaybolan Toraman'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 5'inci gününde de sürdü. Bugün yapılan çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopter, botlar, dalgıçlar, dalgıç polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekiplerine ait botlar bölgede görev aldı. Ayrıca sahil hattında 75 arama kurtarma personeli kıyı boyunca arama çalışması yürüttü.

Öte yandan, dalgıç ekiplerinin denizde sürdürdüğü arama çalışmaları havadan görüntülendi.

"Bizim talebimizden de fazla çalışıyorlar, Allah onlardan razı olsun"

Arama çalışmalarını umutla takip ettiklerini belirten kayıp kişinin dedesi Mehmet Ali Şirin, "Ben dedesiyim. Buraya geldim, bir dalga vurmuş götürmüş torunumu. Kaymakamdan da Allah razı olsun, çalışan arkadaşlar da çok uğraşıyor, çabalıyorlar bizler için. Bizim talebimizden de fazla çalışıyorlar. Her dakika bakıyorum, çalışıyorlar, haberleşiyorlar, bir şeyler hakkında konuşuyorlar. Bugün hava durumu güzeldi, sabah namazında camide dua ettik. İnşallah bugün bulunur diye bekliyoruz. Biz de buraya haber almaya geldik. Cuma günü kayboldu denizde. Misafirleriyle birlikte Bursa'dan, Karadeniz kıyısında bir yere gidelim diye konuşup gelmişler. Burada yemek yiyorlar ardından fotoğraf çekiyorlar. Sonra arkadaşı ona diyor ki; şu telefonu al, fotoğrafımı çek. Arkadaşları gelen dalgadan sonra geri çekilmiş fakat torunum çekilememiş, dalgaya kapılmış. Arkadaşları da çok çabaladı bu süreçte. Kaymakamımız, sahil güvenlik ekiplerimiz, dalgıçlarımız sürekli çalıştılar burada. Bu arama çalışmaları sırasında kalacak bir yer ayarladılar, yemek masraflarım karşılandı, bana misafir gibi davrandılar. O yüzden onlara çok teşekkür ederim. Dün dilekçe yazdık, helikopter gönderdiler, bugün yine geldi çalışıyor. Allah onlardan razı olsun" dedi. - İSTANBUL