Haberler

İstanbul'da aranan 2 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kasten öldürme ve örgüt kapsamında suç işleme gibi ciddi suçlardan aranan F.T.A. ve K.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar, adliyeye sevk edildi ve işlemleri sürüyor.

İstanbul'da kasten öldürme, örgüt kapsamında suç işleme, kasten yaralama gibi suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce haklarında çok sayıda suçtan aranma ve dosya firarisi kaydı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, kasten öldürme, örgüt kapsamında suç işleme, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliği tehlikeye sokma, tehdit ve uyuşturucu madde ile bağlantılı suçlar başta olmak üzere birden fazla suçtan arandıkları tespit edilen F.T.A. ve K.Ş., 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet sorguları tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir

Eşiniz mesaj attığında bu hatayı yapıyorsanız evliliğiniz bitebilir
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme

F.Bahçe, G.Saray'ın İstanbul'a getirdiği yıldız için devreye girdi
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Arada 2 milyon euro fark kaldı! Bavullarını topladı, Beşiktaş'a gelmeyi bekliyor

Bavullarını topladı, Süper Lig devine gelmeyi bekliyor