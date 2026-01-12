İstanbul'da aranan 2 kişi yakalandı

İstanbul'da kasten öldürme, örgüt kapsamında suç işleme, kasten yaralama gibi suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce haklarında çok sayıda suçtan aranma ve dosya firarisi kaydı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, kasten öldürme, örgüt kapsamında suç işleme, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliği tehlikeye sokma, tehdit ve uyuşturucu madde ile bağlantılı suçlar başta olmak üzere birden fazla suçtan arandıkları tespit edilen F.T.A. ve K.Ş., 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet sorguları tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL