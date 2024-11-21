İstanbul'da Kara Bulutlar ve Sağanak Yağmur
İstanbul'da ani bir şekilde gündüz hava karardı ve şiddetli rüzgarın ardından sağanak yağmur başladı. Kara bulutlar şehrin üzerine çökerken yağmurun gelişi anbean görüntülendi.
İstanbul'a kara bulutlar ile yağmurun gelişi böyle görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da aniden gündüz geceye döndü. Sağanak yağış öncesinde şehrin üzerine kara bulutlar çöktü.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar öğlen saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Sağanak yağıştan önce şehrin üzerine çöken kara bulutlar gündüzü geceye çevirirken yağmur bulutlarının gelişi anbean görüntülendi.