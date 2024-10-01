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İstanbul'da Kamyonun Çarptığı Adam Yaralandı

İstanbul'da Kamyonun Çarptığı Adam Yaralandı
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Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Şirin'e kamyon çarptı. Kazada yaralanan Şirin hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama kamyon çarptı. Kamyonun ezdiği adam yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde bulunan Mega Center'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Öner yönetimindeki 34 SU 0909 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Şirin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Şirin'in üzerinden kamyon geçti. Durumu son anda fark eden Ahmet Öner aracını durdurduktan sonra Şirin'in yardımına koştu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Şirin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Öner ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken kaza anı ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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