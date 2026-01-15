Haberler

Arnavutköy'de şantiyede yangın paniği: Konteynerler alev alev yandı

Arnavutköy'deki İSKİ şantiyesinde bulunan konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan İSKİ'ye ait şantiyede konteynerlarda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İSKİ'ye ait şantiye alanında bulunan konteynerlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede konteynerların tamamını sararken, çevrede bulunan işçiler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Konteynerların alev alev yandığı anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

