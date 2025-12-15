İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 76 oldu
Megakent İstanbul'da haftanin ilk iş gününde trafik yoğunluğu sabahın ilk saatlerinde arttı. Özellikle ana arterlerde trafik oluştu. Mecidiyeköy istikametinde yaşanan yoğunluk kameraya yansıdı. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.45 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa