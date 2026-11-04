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İstanbul'da İran'dan gelen tırda 55 kilo 600 gram eroin bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

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İstanbul'da İran'dan gelen tırda 55 kilo 600 gram eroin bulundu, 1 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da İran'dan gelen tırda 55 kilo 600 gram eroin bulundu, 1 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da İran'dan gelen bir tırda narkotik köpeğiyle yapılan aramada 55 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da İran'dan gelen bir tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada 55 kilo 600 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İran'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen bir tırda uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen arama talimatı doğrultusunda tıra İstanbul'da operasyon gerçekleştirildi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, tırın dorsesine yerleştirilen tahtanın altına uyuşturucu saklandığı belirlendi. Tahtanın kaldırılması ile özel bir düzenek kurulduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde, bulunduğu alandan teker teker çıkarıldı. Yapılan aramada 133 parça halinde toplam 55 kilo 600 gram eroin ele geçirilirken, S.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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