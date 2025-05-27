Eyüpsultan'da inşaat işçilerinin alevlerden kaçışı kamerada

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Alevlerin sardığı konteynerden can havliyle kaçan işçilerin panik anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 09.40 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden Öğretmenler Sitesi'nde çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bu sırada içerideki işçiler alevlerin arasından kendilerini güçlükle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Alevler kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerin yanmaya başladığı sırada işçilerin can havliyle kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL