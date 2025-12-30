Haberler

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığından İstanbul'da birbirine temas eden 2 tanker gemi açıklaması

Güncelleme:
Küçükçekmece Demir Sahası'nda Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker gemi arasında temas meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olay yerine kurtarma ekipleri gönderdi.

İstanbul'da Küçükçekmece Demir Sahasında, Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker gemi, temas etmesi üzerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Sabitlenmeye çalışılan iki gemi havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı İstanbul Küçükçekmece Demir Sahasında acil durum çağrısı yapan iki gemi hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "KALBAJAR isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası'nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, sabitlenmeye çalışılan iki gemi havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Karada olursa çarpisma denizde olursa temasmi oluyor adi? Ha bjrde kica denkze sigamamislarmi?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

