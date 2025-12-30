Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığından İstanbul'da birbirine temas eden 2 tanker gemi açıklaması

İstanbul'da Küçükçekmece Demir Sahasında, Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker gemi, temas etmesi üzerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Sabitlenmeye çalışılan iki gemi havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı İstanbul Küçükçekmece Demir Sahasında acil durum çağrısı yapan iki gemi hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "KALBAJAR isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası'nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, sabitlenmeye çalışılan iki gemi havadan görüntülendi. - İSTANBUL