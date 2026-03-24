Eyüpsultan'da yumruklu ve sopalı kavga

İstanbul Eyüpsultan'da birbirlerine yumruk ve sopalarla saldıran 2 grup arasındaki kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Merkez Mahallesi Kalenderhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir dükkan önünde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı