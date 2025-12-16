Başakşehir'de çocuk kavgası kamerada

İstanbul Başakşehir'de iki çocuk arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Başakşehir'de meydana geldi. İki çocuk arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma çıktı. Çıkan kavgada çocukların birbirine yumruk attığı ve yere düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredeki vatandaşların müdahale etmeyip izlemekle yetindiği olayla ilgili polis çalışma başlattı. - İSTANBUL