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İstanbul'da İETT otobüsü dehşeti kamerada: Direksiyon başında uyuduğu iddia edilen şoför park halindeki araçlara çarptı

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Kağıthane'de yokuş yukarı çıktığı esnada direksiyon başında uyuduğu iddia edilen İETT otobüs şoförü, park halindeki 4 araca çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, araçların kullanılamaz hale geldiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da İETT otobüsü dehşeti kamerada: Direksiyon başında uyuduğu iddia edilen şoför park halindeki araçlara çarptı

Kağıthane'de yokuş yukarı çıktığı esnada şoförünün uyuduğu iddia edilen kazada 4 araç hasar gördü

İSTANBUL - Kağıthane'de yokuş yukarı çıktığı esnada direksiyon başında uyuduğu iddia edilen İETT otobüs şoförü, park halindeki 4 araca çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, araçların kullanılamaz hale geldiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün saat 06.20 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy-Şişli seferini yapan 50C hat numaralı İETT otobüsünün sürücüsü Nizamettin E., yokuş yukarıya çıktığı esnada direksiyon başında uyudu. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında park halinde olan araçlara çarparak durabildi. Zincirleme kazada 4 araç hasar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Şoförünün direksiyon başında uyuduğu otobüs dehşet saçtı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Nizamettin E.'nin ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Olay yerine inceleme yapan polis, tutanak tutarken otobüs ve araçlar ise olay yerinden götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağıthane İstanbul İETT 3.Sayfa Güncel Haberler

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