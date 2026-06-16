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İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' asayiş uygulaması yaptı. Çok sayıda polis ekibi ve narkotik köpeğinin katıldığı denetimlerde araçlar ve şahıslar didik didik arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, il genelinde 'Huzur İstanbul' adlı helikopter destekli asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri kuş uçurtmadı. Durdurulan araçlar, sürücüler ekipler tarafından didik didik arandı.

Narkotik köpeği "Hanna", uygulamada araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, durdurulan şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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