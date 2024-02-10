Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı

Güncelleme:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 300 polisin katılımı ile geç saatlere kadar denetimler gerçekleştirildi. Kartal genelinde çeşitli noktalarda ve caddelerde yapılan denetim sırasında durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 300 polisin katılımı ile geç saatlere kadar denetimler gerçekleştirildi. Kartal genelinde çeşitli noktalarda ve caddelerde yapılan denetim sırasında durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güven Timleri Şube Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güvenlik Trafik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ALES sınav ücreti 2024 ne kadar? KPSS ÖABT - Eğitim Bilimleri sınav ücreti 2024 ne kadar? KPSS ön lisans sınav ücreti 2024 ne kadar? KPSS sınav ücreti 2024 ne kadar? ABD deprem mi oldu? Hawaii deprem şiddeti kaç 10 Şubat Cumartesi! Rüyada uzun saç görmek nedir? Rüyada saç görmek ne anlama gelir? Rüyada gür saç görülmesi, saç dökülmesi ne demek? Rüyada şeftali görmek, rüyada şeftali yemek, rüyada şeftali toplamak ne anlama gelir? 10 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 10 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Toronto Raptors vs Houston Rockets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! 10 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Sacramento Kings Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! 10 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title