Haberler

İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' uygulaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' asayiş uygulamasında, 39 ilçede helikopter destekli geniş çaplı denetim yapıldı. Taksim Meydanı'nda polis ekipleri yoğun güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi.

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Kara, hava ve denizde yapılan uygulamalarda birçok stratejik noktalar kontrol edilirken, Polis ekipleri Taksim Meydanı'nda adeta kuş uçurtmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde akşam saatlerine doğru 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulama da polis ekipleri kuş uçurtmadı. Araçlar durdurularak, sürücüler ve araçlar ekipler tarafından didik didik arandı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Narkotik Köpeği, akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızı ifade için Emniyet'e götürüldü

Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızıyla ilgili yeni gelişme
Halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi, giriş-çıkışlar kapatıldı

Halı saha kavgası 2 beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerlik ücretine rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Söyledikleri çok ağır! Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve yönetime sert tepki

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Yönetime çok ağır sözler
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
title