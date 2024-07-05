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İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde helikopter destekli 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. Taksim'deki uygulamada, hacizli olduğu belirlenen lüks cip bağlanarak emniyetin otoparkına çekildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde helikopter destekli 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. Taksim'deki uygulamada, hacizli olduğu belirlenen lüks cip bağlanarak emniyetin otoparkına çekildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli "Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı. Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde trafik ekipleri, şüpheli araçları durdurarak sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını yaptı. Narkotik köpeği araçları didik aradı. Taksim'de yapılan denetimde durdurulan lüks cip, plaka sorgusu ve evrak inceleme sırasında üzerine haciz olduğu ortaya çıkan lüks cip bağlanarak emniyetin otoparkına çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter İstanbul Taksim 3.Sayfa Güncel Haberler

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