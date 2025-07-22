İstanbul'da Helikopter Destekli 'Huzur İstanbul' Uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada sürücülerin kimlik sorguları yapılarak, araçların içerisi tek tek arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'un 39 ilçesinde saat 20.00'de 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Asayiş ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Durdurulan araçların içerisi ekipler tarafından detaylı şekilde arandı. Denetimde araçların içerisinin aranmasının yanı sıra sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. - İSTANBUL