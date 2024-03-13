Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da havaya ateş açan magandalar kamerada: Polis tek tek yakaladı

Güncelleme:

Beyoğlu ve Kağıthane'de magandalar sokaklarda ve araçla seyrederken havaya ateş açtı Polis magandaları tespit edip yakalarken, silahlara da el koydu

İstanbul'da havaya ateş açan magandalar kamerada: Polis tek tek yakaladı

Beyoğlu ve Kağıthane'de magandalar sokaklarda ve araçla seyrederken havaya ateş açtı

Polis magandaları tespit edip yakalarken, silahlara da el koydu

İSTANBUL - Beyoğlu ve Kağıthane farklı sokaklarında bazı magandalar havaya rastgele ateş açtı. Bazen sokak ortasında bazen de arabayla seyir halindeyken havaya ateş açan magandalar, korku dolu anlar yaşattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu magandalar yakalanırken, silahlara da el koyuldu.

Beyoğlu ve Kağıthane'nin birçok farklı noktasında yaşanan olaylarda kendini bilmez magandalar kimi zaman araç içinden kimi zamanda sokak ortasında yürürken elindeki silahlarla havaya ateş açtı. O anları cep telefonu kamerasına kaydettiren magandaların silahı ateşledikten sonra gülüşmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Çakmak istedi silah çıkarttı

Masada oturan arkadaş grubunda ise bir şahıs, arkadaşının çakmak istemesinin üzerine silahını çıkararak onunla şakalaştı. Ardından gülerek videoya alan arkadaşlarına, "Oğlum bir şey değil, korkmayın" dedi. Akıllara durgunluk veren anlar magandaların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri görüntüler üzerinden başlattığı incelemeler sonucunda başlattığı sokak ortasında ateş açan şahısları gözaltına alırken, ateşlenen silahlara da el koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağıthane İstanbul Beyoğlu Güvenlik İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Mardin Mazıdağı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Mazıdağı adayı Kudret Uçuk kimdir? Feride Şimşek kimdir? Zafer Partisi Bursa Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Feride Şimşek kaç yaşında, nereli? Kadir Kumbul kimdir? CHP Antalya Serik Belediye Başkan Adayı Kadir Kumbul kaç yaşında, nereli? Mesut Eray kimdir? AK Parti Balıkesir- Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray kaç yaşında, nereli? Şerif Ali Erten kimdir? Gelecek Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Şerif Ali Erten kaç yaşında, nereli? Meral Özdoğanlı kimdir? Gelecek Partisi Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Meral Özdoğanlı kaç yaşında, nereli? Ümit Uysal kimdir? CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Ümit Uysal kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Kızıltepe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Kızıltepe adayı Zeyni İpek kimdir? DEM Parti Mardin Derik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Derik adayı Songül Özbahçeci kimdir? Mehmet Cemal Öztaylan kimdir? AK Parti Balıkesir- Bandırma Belediye Başkan adayı Mehmet Cemal Öztaylan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Dargeçit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Dargeçit adayı Asya Gezer kimdir? Niyazi Nefi Kara kimdir? CHP Antalya Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara kaç yaşında, nereli? Ercan Sönmez kimdir? Gelecek Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ercan Sönmez kaç yaşında, nereli? Mustafa Köleoğlu kimdir? CHP Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı Mustafa Köleoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Gür kimdir? AK Parti Balıkesir- Ayvalık Belediye Başkan adayı Ali Gür kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title