Arnavutköy'de haraç çetesine darbe: Lastikçiyi kurşunlayan 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir oto lastikçiden haraç isteyen ve olumsuz yanıt almaları üzerine iş yerini kurşunladığı öğrenilen haraç çetesi, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla çökertildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Olay, 25 Ocak günü Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oto lastik işletmesine ulaşan şahıslar iş yeri sahibinden haraç istedi, işletme sahibinin reddetmesi üzerine şüpheliler, gece saatlerinde iş yerine gelerek silahla ateş açtı. Şahısların işyerine motosikletle geldiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Saatler süren güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Yapılan analizler sonucunda şüphelilerin plakasız ve çalıntı bir motosikletle olay yerine geldikleri tespit edildi.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, çete üyesi olduğu belirlenen toplam 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri öğrenildi. - İSTANBUL