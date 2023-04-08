İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 50 hükümlü yakalandı

İSTANBUL - Asayiş Şube Müdürlüğümüz Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik 70 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 50 hükümlü şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik 7 Nisan günü belirlenen 70 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda aralarında, H.Ö. 38 yıl 7 ay yağma, M. A. 25 yıl hırsızlık, S.D. 23 yıl 4 ay hırsızlık, B.T. 12 yıl hırsızlık, N.A. 10 yıl yağma, O.E. 9 yıl 7 ay yaralama olmak üzere aranan toplam 50 hükümlü şahıs yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için yakalama yapılan bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.