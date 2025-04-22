Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Bunlar kime meydan okuyor? Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda çekilen görüntüye bakın

İstanbul'da Hafriyat Kamyonu ile Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı

İstanbul'da Hafriyat Kamyonu ile Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de meydana gelen kazada hafriyat kamyonu, dönüş yapan ticari bir araca çarparak sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonu, kendisiyle aynı istikamette olan ve dönüş yapmak için manevra yapan ticari araca çarptı. Çarpma sonucunda araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre hafriyat kamyonu kendisiyle aynı istikamette u dönüşü yapmak isteyen ticari taksiye çarptı. Kaza nedeniyle 41 AKN 615 plakalı ticari araç sürücüsü Levent Yılmaz araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarlarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmaya yönelik çalışma yaptı. Araç içerisinden çıkartılan sürücü Levent Yılmaz, hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar oluşurken cadde üzerindeyse yoğun araç trafiği oluştu. Kazada yaralanan sürücüsünün araçtan kurtarılmaya çalışıldığı anlar ve kazadan hemen sonra yaşananlar ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.