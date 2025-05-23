İstanbul'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Sıkıştı

İstanbul'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Sıkıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrilince sürücü araçta sıkıştı. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen sürücü, kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Arnavutköy'de virajı dönerken kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrilince şoför, araçta sıkıştı. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen sürücü, kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

devrildi. Devrilen hafriyat kamyonun şoförü araç içerisinde kurtarılmayı bekledi. Yan devrilen araç içerisinde ayağa kalkarak dışarıya çıkmaya çalışan şoförü bir trafik polisi kamyonun üzerine çıkarak kurtarma ekipleri gelene kadar sakinleştirmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi'nde gerçekleşti. Şazenuş Alkılıç yönetiminde olan 34 BRD 020 plakalı hafriyat kamyonu Hadımköy Yolu Caddesi'ne geldiği esnada kontrolden çıkarak çayırlık alana doğru devrildi. Kazayı gören vatandaşlar ihbarda bulunarak yardım ekiplerini çağırdı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Araç içerisinde mahsur kalan sürücü, araçtan çıkmaya çalışarak panik yaptı. Bir trafik polisi devrilen kamyonetin üzerine çıkarak kurtarma ekipleri gelene kadar sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkartılan sürücü ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

Erdoğan dün sinyali vermişti! Yeni destek paketi müjdesi geldi
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında

İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'na en yakın isimler gözaltında
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir

Cumhur İttifakı ortağı erken seçim için tarih verdi
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar

2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı iddiası

87 yaşındaki ünlü iş insanı gittiği hastaneden kaçırıldı iddiası
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''

Comolli resmen açıkladı: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri döndü
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde

Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.