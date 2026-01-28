Haberler

Eyüpsultan'da iki sürücünün inatlaşması zincirleme kaza ile bitti

Güncelleme:
İstanbul Hasdal-Kemerburgaz yolunda bir hafif ticari aracın taksi sürücüsüyle inatlaşması sonucu meydana gelen zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar oluştu. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Hasdal- Kemerburgaz yolunda bir hafif ticari araç sürücüsünün taksi sürücüsüyle inatlaşması sonucunda zincirleme kaza meydana geldi. 2 taksi ile VIP taşımacılık hizmeti veren bir hafif ticari aracın karıştığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Hasdal - Kemerburgaz yolu İstanbul Havalimanı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, otoyolda seyir halinde olan bir taksi sürücüsü ile başka bir hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre yol verme ve inatlaşma yaşandı. Hafif ticari araç sürücüsünün tehlikeli şekilde şerit değiştirerek taksinin önüne kırdığı, ardından aniden frene bastığı görüldü. Bu manevra sonrası arkadan gelen bir diğer taksi ile VIP taşımacılık yapan araç kazaya karıştı.

Zincirleme kazanın yaşandığı anlar araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yapılan tehlikeli hareketlerin otoyoldaki onlarca aracın ve içerisindeki sürücülerin canını hiçe saydığı dikkat çekti. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası trafikte kısa süreli yoğunluk oluşurken, araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
