İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış ve Şimşekler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul'da gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı. Sert rüzgarların etkisini gösterdiği Taksim'de ise vatandaşlar yürümekte zorlandı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış, sabahın erken saatlerinde kadar sürecek. Beklenen yağıştan önce özellikle sahil kesimlerinde çok sayıda şimşek çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler kameralara yansıdı. Gece saatlerinde başlayacak yağmurun ve şiddetli rüzgarların ise sabah 10.00 sıralarında sona ereceği ve yerini güneşe bırakacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Taksim Meydanı'nda sert rüzgarlar sebebiyle zaman zaman vatandaşların yürümekte zorlandığı görüldü. - İSTANBUL