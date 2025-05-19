İstanbul'da giyim mağazasına kurşun yağdırdı! 5 yaralı var

İstanbul Bağcılar'da bir kişi, giyim mağazasına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 müşteri ile 1 çalışan yaralanırken, şüpheli kaçtı.

İstanbul Bağcılar'da bir giyim mağazasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, giyim mağazasının önüne gelerek yanındaki silahla ateş etmeye başladı.

KURŞUN YAĞMURUNDA 5 KİŞİ YARALANDI

Kurşun yağmuruna tutulan mağazada, o sırada içeride bulunan 4 müşteri ve 1 çalışan yaralandı. Saldırı sonrası şüpheli yaya olarak kaçarken, kanlar içinde yere yığılan yaralılar çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.