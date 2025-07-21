İstanbul'da Genç Kadına Sözlü Taciz Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da Genç Kadına Sözlü Taciz Eden Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul'un Fatih ilçesinde, sokakta yürüyen genç kadına sözlü tacizde bulunan şüpheli, ardından kadının ayağının üzerinden geçerek olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde sokakta yürüyen genç kadına sözlü tacizde bulunduğu kadının araçla ayağının üzerinden geçerek dehşeti yaşatan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 13 Temmuz Pazar günü saat 17.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre, Emine Şevval Çetinkaya, markete gitmek üzere evinden çıktığı sırada 34 GGB 382 plakalı bir araç kadının yanına yaklaşmış, kimliği belirsiz araç sürücüsü, genç kadına sözlü tacizde bulunarak rahatsız edici ifadeler kullanmıştı.

Apartman adresini söyleyerek tehdit etmişti

Genç kadın bu sırada geri çekilerek uzaklaşmaya çalışmış, ancak şahıs tehditlerine devam ederek Çetinkaya'nın oturduğu apartmanın ismini söyleyip, tehditlerde bulunmuştu. Bunun üzerine büyük korku ve panik yaşayan genç kadın, "Sen kimsin git buradan" diyerek tepki göstermiş ve aracın ön kapısından tutmuştu.

Tepki görünce aracıyla üzerinden geçmişti

Kadının tepkisi karşısında paniğe kapılan sürücü, aracıyla ani bir şekilde geri manevra yaparak, Çetinkaya'nın ayağının üzerinden geçmiş, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşırken genç kadın hafif şekilde yaralanmıştı.

Şüpheli, gözaltına alındı

Olaya ilişkin, şüpheliyi yakalama çalışması başlatan polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimliği belirlenen M.S., yürütülen çalışmalarla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette ki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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