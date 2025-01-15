İstanbul'da Genç Kaçırmaya Teşebbüs: Şahıslar Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da bir genci darp edip kaçırmaya çalışan daha sonra da marifet gibi sosyal medyadan birde fotoğraf paylaşan şahıslar emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt İnönü Mahallesi'nde 13.01.2025 tarihi saat 22.30 sıralarında beyaz bir araçla sokağa gelen bir grup maganda, M.A.(20) isimli genci önce dövüp daha sonra arabayla kaçırmak istemişlerdi. Çevredeki vatandaşların tepkisi ile karşılaşan magandalar vatandaşlarla da tartışmıştı. Vatandaşların arabaya eşya fırlatmasıyla panikleyen şahıslar genci arabadan atıp kaçmaya başlamıştı. Şahıslar daha sonra sosyal medya hesaplarında alaycı bir şekilde fotoğraf paylaşmışlardı. Polis ekipleri şüphelilerin kullanmış oldukları araca ait plaka bilgilerinden araç sahibi Ramazan G.' isimli şahıs tespit etti. Araç sürücüsü ve olaya dahil oldukları belirlenen Oğul Can S. isimli şahıs ile Y.Ş. isimli yaşı küçük şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayın kadın meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar Adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL