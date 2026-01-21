Haberler

Arnavutköy'de yaşlı adamın yaşadığı gecekondu alev alev yandı

Güncelleme:
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, yaşlı bir adamın yanlız yaşadığı evde paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, can kaybı yok.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşlı bir adamın tek başına yaşadığı gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondunun alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir gecekonduda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede gecekondunun tamamını sardı. Yangının çıktığı sırada evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangının ilk çıktığı anlar ve gecekondunun alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
