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İstanbul'da Gasp ve Fidye Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

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İstanbul Arnavutköy'de gasp ve fidye suçlarına karışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Özel harekat polisinin destek verdiği baskınlarda, çok sayıda dijital materyal ve banka kartı ele geçirildi.

İstanbul Arnavutköy'de gasp ve fidye suçlarına karışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Özel harekat polisinin destek verdiği i baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve banka kartı ele geçirilirken, gasp anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy'de 24 Aralık 2024 tarihinde meydana geldi. T.M.K. isimli şahıs evinde oturduğu esnada bir kişi tarafından işyerine çağırıldı. İş yerine giden T.M.K. 2 kişi tarafından darp edildi. Şüpheliler şahsı zorla Audi marka bir araca bindirerek ailesinden 300 bin TL fidye istedi. Şüpheliler daha sonra telefonunu gasp ettikleri T.M.K.'yi bir yerde araçtan attılar.

Arnavutköy İstiklal Mahallesi Eftalya Sokak'ta 31.12.2024 tarihinde gerçekleşen başka bir olayda ise, polise ifade veren İ.B. isimli şahıs hesabına 19 bin TL gönderildi. Ardından zorla cep telefonunun alındığını ve olay yerinde bayılarak kendine geldiğinde şüphelilerin kaçtığını söyledi.

Özel harekat destekli operasyon

Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği ve Gasp Büro ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 30 Ocak'ta operasyon düzenledi. İstanbul genelinde 10 adrese yapılan baskınlarda 4 şüpheli yakalandı. Aynı suç örgütünün üyesi olduğu belirlenen bir kişi ise Samsun'da gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında yer alan A.B.'nin (18) daha önce 10 suç kaydının bulunduğu ve 23 Ocak'ta Arnavutköy'de bir iş yerine yönelik silahlı saldırının faili olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A. (1996) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.B. (23), A.B. (22), K.Y. (36) ve T.B. (26) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu ve farklı kişilere ait 10 banka kartı ele geçirildi. Gasp etme anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerasında, şüpheli şahısların mağduru alıkoydukları ve araca götürdükleri görünüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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