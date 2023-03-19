İstanbul'da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

Fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 10 kadın kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği 7 ilçede eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 10 kadın kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip ardından 7 ilçede eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi. Fatih, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Arnavutköy'de 19 adrese baskın yapan ekipler, fuhuş çetesinin yöneticisi olduğu değerlendirilen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 10 kadın ise kurtarıldı. Operasyonlarda, 33 adet telefon, 1 adet çetele, 32 bin 920 TL, 2 bin 190 euro ve bin 761 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.